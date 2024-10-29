Прогноз погоды в Харьковской области 30 октября — туманы и угроза пожара

Туман в Харькове. Фото: Апостроф

В Харьковской области ожидается прохладная осенняя погода. Температура воздуха поднимется до +12 °С. При этом жителей Харькова и области предупреждают об опасности, вызванной туманами, и пожарной угрозе.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 30 октября

В Харьковской области ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков. Ночью и утром будет туман, поэтому видимость снизится до 200-500 м.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -2...+3 °С;

днем +7...+12 °С.

Погода в Харькове 30 октября

В Харькове существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром горожане будут также страдать из-за тумана. Видимость снизится до 200-500 м.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью около 0 °С;

днем +10...+12 °С.

Предупреждение о сильных туманах

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 30 октября.

Ночью и утром 30 октября по области и городу ожидается туман, видимость будет в пределах 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности.

"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", — предупредили в Укргидрометцентре.

Предупреждение о туманах. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в области

Синоптики также отмечают, что 30-31 октября в Харьковской области будет усилен уровень пожарной опасности.

"Погодные условия 30 октября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — пояснили синоптики.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, как в течение этой недели резко изменится погода и в каких областях станет прохладнее.

Также во Львове ожидаются умеренные осадки, но в течение дня погода изменится.