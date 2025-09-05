Прогноз погоди на 6 вересня у Харкові та на Харківщині

Погода на завтра — чи дощитиме на Харківщині
За прогнозом синоптиків, у суботу, 6 вересня, на Харківщині очікується комфортна погода та мінлива хмарність. Істотних опадів цього дня не передбачається.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода в Харківській області 6 вересня
У четвер, 4 вересня, в Харківській області очікується мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складатиме 10-15 °С, вдень — +21...+26 °С.
Яка буде погода в Харкові 6 вересня
У місті прогнозується без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень — +22...+24 °С.
Нагадаємо, у більшості регіонів на вихідних, 6 та 7 вересня, температура повітря вдень становитиме від +24°C до +29°C, погіршень погодних умов не передбачається.
Незважаючи на кінець курортного сезону, море в Одесі все ще потішить теплою водою.
Читайте Новини.LIVE!