Погода на завтра — будет ли дождливо на Харьковщине

Погода на завтра — будет ли дождливо на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:30
Прогноз погоды на 6 сентября в Харькове и на Харьковщине
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу синоптиков, в субботу, 6 сентября, на Харьковщине ожидается комфортная погода и переменная облачность. Существенных осадков в этот день не предвидится.

Читайте также:

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

прогноз
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 6 сентября

В четверг, 4 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 °С, днем — +21...+26 °С.

карта
Карта погоды. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Харькове 6 сентября

В городе прогнозируется без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем — +22...+24 °С.

Напомним, в большинстве регионов на выходных, 6 и 7 сентября, температура воздуха днем составит от +24°C до +29°C, ухудшений погодных условий не предвидится.

Несмотря на конец курортного сезона, море в Одессе все еще порадует теплой водой.

погода Харьков выходные Харьковская область прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
