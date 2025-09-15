Відео
Погода потішить мешканців Харкова — який прогноз на завтра

Погода потішить мешканців Харкова — який прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:53
Погода в Харкові та області 16 вересня — прогноз на завтра
Люди на прогулянці. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 16 вересня, синоптики прогнозують для Харкова та області теплу та суху погоду. Атмосферні фронти не принесуть опадів, а день загалом буде сонячним із періодами мінливої хмарності.

Про це повідомляє Харківський  регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 16 вересня

Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, а вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У Харкові також буде сухо та ясно. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Нічна температура складе +10…+12 °С, а вдень — +24…+26 °С.

У зв'язку із потеплінням у  період з 16 по 22 вересня на території лісів Харківської області прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Рятувальники закликають мешканців регіону бути максимально обережними з вогнем у природних екосистемах.

Пожежна небезпека у Харкові 16 вересня
Рівень пожежної небезпеки у Харківській області. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі в декількох регіонах України найближчим часом.

А також астросиноптики попереджають про спалахи на Сонці, які спричинять магнітні бурі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
