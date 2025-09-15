Видео
Погода порадует жителей Харькова — какой прогноз на завтра

Дата публикации 15 сентября 2025 13:53
Погода в Харькове и области 16 сентября — прогноз на завтра
Люди на прогулке. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 16 сентября, синоптики прогнозируют для Харькова и области теплую и сухую погоду. Атмосферные фронты не принесут осадков, а день в целом будет солнечным с периодами переменной облачности.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября

Завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +7...+12 °С, а днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

В Харькове также будет сухо и ясно. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура составит +10...+12 °С, а днем — +24...+26 °С.

В связи с потеплением в период с 16 по 22 сентября на территории лесов Харьковской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

Спасатели призывают жителей региона быть максимально осторожными с огнем в природных экосистемах.

Пожежна небезпека у Харкові 16 вересня
Уровень пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптики прогнозируют дожди в нескольких регионах Украины в ближайшее время.

А также астросиноптики предупреждают о вспышках на Солнце, которые вызовут магнитные бури.

погода Харьковская область прогнозы Харьков прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
