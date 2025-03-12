Погода в Харкові 13 березня — прогноз погоди на завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В четвер, 13 березня, у Харкові та Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Крім того, синоптики прогнозують дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові та області 13 березня

У Харкові завтра буде хмарно та задощить. Синоптики попереджають про невеликі опади вдень. Вітер вночі західний, 3-8 м/с; вдень — південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °C, вдень +16...+18 °C.

У Харківській області завтра також буде дощити. Вітер вночі західний, 3-8 м/с; вдень південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +14...+19 °C.

Прогноз погоди в Харкові на завтра, 13 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві в четвер, 13 березня, також прогнозують хмарну погоду. В другій половині дня очікується дощ.

Астросиноптики не прогнозують сильних магнітних бур сьогодні, 12 березня. Сонце не було занадто активним протягом останньої доби.