Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Погода різко зіпсується — прогноз для харків'ян на завтра arrow

Погода різко зіпсується — прогноз для харків'ян на завтра

12 березня 2025 13:58
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Харкові 13 березня — прогноз погоди на завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В четвер, 13 березня, у Харкові та Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Крім того, синоптики прогнозують дощ.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові та області 13 березня

У Харкові завтра буде хмарно та задощить. Синоптики попереджають про невеликі опади вдень. Вітер вночі західний, 3-8 м/с; вдень — південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °C, вдень +16...+18 °C.

У Харківській області завтра також буде дощити. Вітер вночі західний, 3-8 м/с; вдень південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +14...+19 °C.

Прогноз погоди в Харкові на 13 березня
Прогноз погоди в Харкові на завтра, 13 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві в четвер, 13 березня, також прогнозують хмарну погоду. В другій половині дня очікується дощ.

Астросиноптики не прогнозують сильних магнітних бур сьогодні, 12 березня. Сонце не було занадто активним протягом останньої доби.

погода Харків синоптик дощ прогноз погоди
Реклама
Реклама
Реклама