Погода в Харькове 13 марта — прогноз погоды на завтра

Погода резко испортится — прогноз для харьковчан на завтра
В четверг, 13 марта, в Харькове и Харьковской области будет облачная погода с прояснениями. Кроме того, синоптики прогнозируют дождь.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 13 марта
В Харькове завтра будет облачно и задождит. Синоптики предупреждают о небольших осадках днем. Ветер ночью западный, 3-8 м/с; днем — юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем +16...+18 °C.
В Харьковской области завтра также будет дождливо. Ветер ночью западный, 3-8 м/с; днем юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +14...+19 °C.
Напомним, в Киеве в четверг, 13 марта, также прогнозируют облачную погоду. Во второй половине дня ожидается дождь.
Астросиноптики не прогнозируют сильных магнитных бурь сегодня, 12 марта. Солнце не было слишком активным в течение последних суток.
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