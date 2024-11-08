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Погода у Харкові ще сприяє прогулянкам — прогноз на вихідні

8 листопада 2024 22:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на вихідні від ХРЦГ
Підлітки біля ХНАТОБ. Фото ілюстративне: Дмитро Гайдук
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові на вихідні ще потішить осіннім теплом вдень. Хоча вночі в області температура вже знизиться до нуля, у неділю вночі туман

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у п'ятницю, 8 листопада. 

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Погода у Харкові та області 9 листопада

У суботу, 9 листопада, у Харкові буде відносно тепло, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +3...+5 °C, вдень +6...+8 °C.

У Харківській області завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.  

Температура повітря вночі 0...+5 °C, вдень +4...9 °C.

Погода у Харкові ще сприяє прогулянкам — прогноз на вихідні - фото 2

Погода на Харківщині 10 листопада

У неділю, 10 листопада, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.  

Температура повітря вночі -2... +3 °C, вдень +3...8 °C.

Нагадаємо, в Україні 9 та 10 листопада буде сухо й без морозів вдень. У південній частині країни ймовірний невеликий дощ, також синоптики попереджають про тумани.  

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні до 14 листопада буде сухо та відносно тепло. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C. 

Харків погода прогноз погоди Харківська область синоптик туман

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