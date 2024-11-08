Прогноз погоди у Харкові на вихідні від ХРЦГ

Погода у Харкові ще сприяє прогулянкам — прогноз на вихідні
Погода у Харкові на вихідні ще потішить осіннім теплом вдень. Хоча вночі в області температура вже знизиться до нуля, у неділю вночі туман.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у п'ятницю, 8 листопада.
Погода у Харкові та області 9 листопада
У суботу, 9 листопада, у Харкові буде відносно тепло, без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +3...+5 °C, вдень +6...+8 °C.
У Харківській області завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 0...+5 °C, вдень +4...9 °C.
Погода на Харківщині 10 листопада
У неділю, 10 листопада, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі -2... +3 °C, вдень +3...8 °C.
Нагадаємо, в Україні 9 та 10 листопада буде сухо й без морозів вдень. У південній частині країни ймовірний невеликий дощ, також синоптики попереджають про тумани.
Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні до 14 листопада буде сухо та відносно тепло. Уночі очікуються заморозки, а вдень повітря прогріватиметься до +9 °C.
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