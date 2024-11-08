Прогноз погоды в Харькове на выходные от ХРЦГ

Подростки возле ХНАТОБ. Фото иллюстративное: Дмитрий Гайдук

Погода в Харькове на выходные порадует днем осенним теплом. А ночью в области температура уже снизится до нуля, в воскресенье ночью туман.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в пятницу, 8 ноября.

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Погода в Харькове и области 9 ноября

В субботу, 9 ноября, в Харькове будет относительно тепло, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+5 °C, днем +6...+8 °C.

В Харьковской области завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 °C, днем +4...9 °C.

Погода в Харьковской области 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове и области прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 °C, днем +3...8 °C.

Напомним, в Украине 9 и 10 ноября будет сухо и без морозов днем. В южной части страны возможен небольшой дождь, а также синоптики предупреждают о туманах.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине до 14 ноября будет сухо и относительно тепло. Ночью ожидаются заморозки, а днем будет прогреваться до +9 °C.