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Погода у Харкові сьогодні — що очікує містян

16 листопада 2023 07:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 16 листопада
Жінка тримає парасольку під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 16 листопада, в Харкові очікується хмарна погода з невеликими дощами та можливим туманом. Синоптики прогнозують на день зливу, але ближче до вечора вона почне стихати.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У місті Харкові очікується вдень дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +3...+5 °C, а вдень підніметься +6...+8 °C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Хмарна погода утримається протягом усього дня в місті. Дощ буде йти усі години, посилюючись удень та слабшаючи до вечора.

Прогноз погоди в Харківській області 16 листопада

По всій області вранці буде невеликий дощ, який протримається протягом усього дня. Місцями можливий туман, що може ускладнити умови руху на дорогах. Вітер південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах 0...+5 °C, а вдень підніметься до +4...+9 °C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати лютої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо перша риба зірветься з гачка, то улов буде не дуже вдалим.

Нагадаємо, що штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду

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