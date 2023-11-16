Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября.

Женщина, держащая зонтик во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

16 ноября в Харькове ожидается облачная погода с небольшими дождями и возможным туманом. Синоптики прогнозируют на день ливень, но ближе к вечеру он начнет стихать.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харькове ожидается днем дождь. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +3...+5°C, а днем поднимется +6...+8°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

На протяжении всего дня облачная погода сохранится в городе. Дождь будет идти все часы, усиливаясь днем и ослабевая до вечера.

Прогноз погоды в Харьковской области 16 ноября

По всей области ночью и утром будет идти небольшой дождь, который продержится в течение всего дня. Местами возможен туман, что может усложнить условия движения на дорогах. Ветер юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 0...+5°C, а днем поднимется до +4...+9.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

В старину заметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью завершится, следует ожидать зиму. У рыболовов была своя примета: если первая рыба сорвется с крючка, то улов будет не очень удачным.

Напомним, что искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду.