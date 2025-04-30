Погода у Харкові 1 травня - очікується теплий день до +23 °С.

Погода у Харкові здивує містян — прогноз на завтра
У Харкові та області у четвер, 1 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +18...+23 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 1 травня
Завтра на Харківщині буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західного напрямку, 9-14 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +5...+10 °С;
- вдень +18...+23 °С.
У Харкові вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західного напрямку, 9-14 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах:
- вночі +7...+9 °С;
- вдень +20...+22 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала сильні пориви вітру в областях завтра.
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