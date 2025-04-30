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Погода в Харькове удивит горожан — прогноз на завтра

30 апреля 2025 13:36
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 1 мая - ожидается теплый день до +23 °С.
Люди в парке. Иллюстративное фото: Суспільне
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в четверг, 1 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра на Харьковщине будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет западного направления, 9-14 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +5...+10 °С;
  • днем +18...+23 °С.

В Харькове ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западного направления, 9-14 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах:

  • ночью +7...+9 °С;
  • днем +20...+22 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные порывы ветра в областях завтра.

А в материале Новини.LIVE рассказывали, какую погоду ожидать в мае по Украине.

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