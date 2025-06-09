Погода у Харкові 10 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Дівчинка гуляє містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра буде сухою та комфортною для прогулянок. Температура повітря не підніметься вище +27 °C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, у понеділок в Харкові очікується комфортна та переважно суха погода. Небо буде частково вкрите хмарами, але сильних опадів не передбачається.

Лише уночі можливі незначні дощі. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +17…+19 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22 °C.

В області вночі +14 °C, вдень подекуди очікується до +27 °C.

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Нагадаємо, 8 червня Київ накрила потужна злива. Сильний вітер повалив десятки дерев і пошкодив автомобілі.

Також ми писали, що цього тижня на сході та півдні спека поступово послабне.