Погода в Харькове 10 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Погода в Харькове удивит горожан — прогноз на завтра
Погода в Харькове и области завтра будет сухой и комфортной для прогулок. Температура воздуха не поднимется выше +27 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 10 июня
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Харькове ожидается комфортная и преимущественно сухая погода. Небо будет частично покрыто облаками, но сильных осадков не предвидится.
Лишь ночью возможны незначительные дожди. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +17...+19 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +22 °C.
В области ночью +14 °C, днем местами ожидается до +27 °C.
Напомним, 8 июня Киев накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил автомобили.
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