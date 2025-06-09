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Погода в Харькове удивит горожан — прогноз на завтра

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Дата публикации 9 июня 2025 14:01
Погода в Харькове 10 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра
Девочка гуляет по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра будет сухой и комфортной для прогулок. Температура воздуха не поднимется выше +27 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 10 июня

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Харькове ожидается комфортная и преимущественно сухая погода. Небо будет частично покрыто облаками, но сильных осадков не предвидится.

Лишь ночью возможны незначительные дожди. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +17...+19 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +22 °C.

В области ночью +14 °C, днем местами ожидается до +27 °C.

Погода Харків
Прогноз погоды в Харькове 10 июня

Напомним, 8 июня Киев накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил десятки деревьев и повредил автомобили.

Также мы писали, что на этой неделе на востоке и юге жара постепенно ослабнет.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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