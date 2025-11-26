Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Погодинні відключення 27 листопада на Харківщині — графіки

Погодинні відключення 27 листопада на Харківщині — графіки

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 23:33
Оновлено: 23:33
Графіки вимкнень на 27 листопада для Харкова та області
Відновлення електропостачання силами Харківобленерго. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

У Харкові та області 27 листопада діятимуть погодинні графіки відключень, які охоплять усі райони та передбачатимуть різну тривалість роботи електромереж упродовж доби. Попри збереження загального режиму планових вимкнень, енергетики попереджають про значну напругу в системі через наслідки попередніх російських атак.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень у Харкові та області 27 листопада

У Харківській області на 27 листопада оголошено чергові графіки погодинних вимкнень електроенергії, які працюватимуть протягом доби та охоплять різні райони відповідно до черг. Зокрема, перша черга у центрі міста залишиться без світла з 00:00 до 03:00, друга — у Салтівці та Шевченківському районі — знеструмлена у проміжку 06:00–09:00, тоді як третю чергу в Індустріальному та Київському районах відключатимуть із 12:00 до 15:00. Четверта черга, що охоплює Немишлянський район та прилеглі території, матиме вимкнення з 18:00 до 21:00.

"У Харківській області введено графіки аварійних відключень. Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — повідомляє Харківобленерго.

Електропостачання відключатимуть у різні проміжки часу, зокрема:

1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 13:00-16:30
2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30
3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00
3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00
5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00
6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00

У НЕК "Укренерго" уточнили, що в умовах дефіциту потужності одночасно застосовуватимуться від 0,5 до 2,5 черг, що може спричинити нерівномірність подачі світла. Енергетики закликали мешканців регіону економити електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та пришвидшити стабілізацію ситуації.

Нагадаємо, що очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припускає: українці ризикують залишитися без електрики на 20–22 години після одного чи двох масованих російських ударів.

Раніше ми також інформували, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує збереження режиму відключень і після завершення війни.

Харків електроенергія Харківська область відключення світла графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації