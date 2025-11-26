Графіки вимкнень на 27 листопада для Харкова та області

Відновлення електропостачання силами Харківобленерго. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

У Харкові та області 27 листопада діятимуть погодинні графіки відключень, які охоплять усі райони та передбачатимуть різну тривалість роботи електромереж упродовж доби. Попри збереження загального режиму планових вимкнень, енергетики попереджають про значну напругу в системі через наслідки попередніх російських атак.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.

Графіки відключень у Харкові та області 27 листопада

У Харківській області на 27 листопада оголошено чергові графіки погодинних вимкнень електроенергії, які працюватимуть протягом доби та охоплять різні райони відповідно до черг. Зокрема, перша черга у центрі міста залишиться без світла з 00:00 до 03:00, друга — у Салтівці та Шевченківському районі — знеструмлена у проміжку 06:00–09:00, тоді як третю чергу в Індустріальному та Київському районах відключатимуть із 12:00 до 15:00. Четверта черга, що охоплює Немишлянський район та прилеглі території, матиме вимкнення з 18:00 до 21:00.

"У Харківській області введено графіки аварійних відключень. Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — повідомляє Харківобленерго.

Електропостачання відключатимуть у різні проміжки часу, зокрема:

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00

5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00

6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00

У НЕК "Укренерго" уточнили, що в умовах дефіциту потужності одночасно застосовуватимуться від 0,5 до 2,5 черг, що може спричинити нерівномірність подачі світла. Енергетики закликали мешканців регіону економити електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та пришвидшити стабілізацію ситуації.

Нагадаємо, що очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припускає: українці ризикують залишитися без електрики на 20–22 години після одного чи двох масованих російських ударів.

Раніше ми також інформували, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує збереження режиму відключень і після завершення війни.