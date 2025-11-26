Графики отключений на 27 ноября для Харькова и области

Восстановление электроснабжения силами Харьковоблэнерго. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

В Харькове и области 27 ноября будут действовать почасовые графики отключений, которые охватят все районы и будут предусматривать разную продолжительность работы электросетей в течение суток. Несмотря на сохранение общего режима плановых отключений, энергетики предупреждают о значительном напряжении в системе из-за последствий предыдущих российских атак.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений в Харькове и области 27 ноября

В Харьковской области на 27 ноября объявлены очередные графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут работать в течение суток и охватят различные районы в соответствии с очередями. В частности, первая очередь в центре города останется без света с 00:00 до 03:00, вторая — в Салтовке и Шевченковском районе — обесточена в промежутке 06:00-09:00, тогда как третью очередь в Индустриальном и Киевском районах будут отключать с 12:00 до 15:00. Четвертая очередь, охватывающая Немышлянский район и прилегающие территории, будет иметь отключение с 18:00 до 21:00.

"В Харьковской области введены графики аварийных отключений. Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты", — сообщает Харьковоблэнерго.

Электроснабжение будут отключать в разные промежутки времени, в частности:

1.1 13:00-16:30

1.2 13:00-16:30

2.1 13:00-16:30

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30

3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00

5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00

5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00

6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00

В НЭК "Укрэнерго" уточнили, что в условиях дефицита мощности одновременно будут применяться от 0,5 до 2,5 очередей, что может привести к неравномерности подачи света. Энергетики призвали жителей региона экономить электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и ускорить стабилизацию ситуации.

Напомним, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предполагает: украинцы рискуют остаться без электричества на 20-22 часа после одного или двух массированных российских ударов.

Ранее мы также информировали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует сохранение режима отключений и после завершения войны.