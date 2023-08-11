Погрожувала вивезти дітей у Бєлгород: нові деталі у справі колаборантки з Харківщини

Погрожувала вивезти дітей до Бєлгорода: що відомо про колаборантку з Харківщини
Харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресора.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У чому звинувачують
Відомо, що у серпні минулого року поліцейська почала працювати на росіян у населеному пункті Великий Бурлук. Там вона обійняла посаду в окупаційному правоохоронному органі.
Окрім своїх "нових обов'язків", колаборантка разом з окупантами їздили до місцевих мешканців, щоб проводити "профілактичні бесіди".
Відтак, одного разу вона увірвалася у будинок, де жила сім'я з трьома неповнолітніми дітьми, та вимагала віддати їх до школи. У випадку непокори — погрожувала примусово вивезти їх до Бєлгорода.
Також колаборантка змушувала місцевих бізнесменів сплачувати податки в казну країни-агресора. Якщо ті не погоджувалися — погрожувала відібрати бізнес.
Як судитимуть колаборантку
Повідомляється, що розслідування щодо ексслідчої-колаборантки завершено.
"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейської за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Її судитимуть заочно, адже після деокупації населеного пункту жінка втекла разом з окупантами до РФ.
Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ отримуючи за це зарплатню.
Також ми писали, що прокурори з Херсонської області звинуватили військовослужбовця з Росії за порушення законів і принципів ведення війни. Окупант систематично ґвалтував і залякував місцеву мешканку.