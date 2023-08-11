Погрожувала вивезти дітей у Бєлгород: нові деталі у справі колаборантки з Харківщини

Колаборантка з Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура\Telegram

Харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресора.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Відомо, що у серпні минулого року поліцейська почала працювати на росіян у населеному пункті Великий Бурлук. Там вона обійняла посаду в окупаційному правоохоронному органі.

Окрім своїх "нових обов'язків", колаборантка разом з окупантами їздили до місцевих мешканців, щоб проводити "профілактичні бесіди".

Відтак, одного разу вона увірвалася у будинок, де жила сім'я з трьома неповнолітніми дітьми, та вимагала віддати їх до школи. У випадку непокори — погрожувала примусово вивезти їх до Бєлгорода.

Також колаборантка змушувала місцевих бізнесменів сплачувати податки в казну країни-агресора. Якщо ті не погоджувалися — погрожувала відібрати бізнес.

Як судитимуть колаборантку

Повідомляється, що розслідування щодо ексслідчої-колаборантки завершено.

"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейської за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Її судитимуть заочно, адже після деокупації населеного пункту жінка втекла разом з окупантами до РФ.

Колаборантка з Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура\Telegram

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України затримала російську агентку. Виявилося, що жінка працювала на ФСБ отримуючи за це зарплатню.

Також ми писали, що прокурори з Херсонської області звинуватили військовослужбовця з Росії за порушення законів і принципів ведення війни. Окупант систематично ґвалтував і залякував місцеву мешканку.