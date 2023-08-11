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Угрожала вывезти детей в Белгород: что известно о коллаборантке из Харьковщины

11 августа 2023 12:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Угрожала вывезти детей в Белгород: новые детали по делу коллаборантки из Харьковщины
Колаборантка из Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего полицейского из Купянского района. Она добровольно работала на русских оккупантов, а после деоккупации сбежала в страну-агрессора.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В чем обвиняют

Известно, что в августе прошлого года полицейская начала работать на россиян в населенном пункте Большой Бурлук. Там она заняла должность в оккупационном правоохранительном органе.

Кроме своих "новых обязанностей", коллаборантка вместе с оккупантами ездили к местныем жителям, чтобы проводить "профилактические беседы".

Однажды она ворвалась в дом, где жила семья с тремя несовершеннолетними детьми, и требовала отдать их в школу. В случае неповиновения угрожала принудительно вывезти их в Белгород.

Также коллаборантка вынуждала местных бизнесменов платить налоги в казну страны-агрессора. Если те не соглашались, угрожала отобрать бизнес.

Как будут судить коллаборантку

Сообщается, что расследование по эксследователю-коллаборантке завершено.

"Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по эксполицейской по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Ее будут судить заочно, ведь после деоккупации населенного пункта женщина сбежала вместе с оккупантами в РФ.

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Колаборантка из Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура\Telegram

Напомним, в Одессе служба безопасности Украины задержала российскую агентку. Оказалось, что женщина работала на ФСБ, получая за это зарплату.

Также мы писали, что прокуроры Херсонской области обвинили военнослужащего из России за нарушение законов и принципов ведения войны. Оккупант систематически насиловал и запугивал местную жительницу.

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