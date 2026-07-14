Політолог оцінив шанси Терехова увійти до складу уряду

Ігор Терехов. Фото: Facebook

Карина Приходько Редактор

Мер Харкова Ігор Терехов може отримати посаду в уряді. Однак остаточне рішення залежатиме від його особистої позиції.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі Вечір.LIVE.

Терехов може отримати посаду в Кабміні

Загородній заявив, що Ігор Терехов може обійняти посаду в центральній владі, хоча найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра наразі залишається Сергій Корецький.

"Терехов — це тенденція на регіональну політику. Я цього не виключаю. У президента вже є практика залучення мерів міст, які знають ситуацію "на землі". Тому пан Терехов цілком може обійняти посаду в центральній владі. Чи захоче він цього — інше питання", — сказав експерт.

За його словами, щодо посади прем'єр-міністра "судячи з того, як розвиваються події, скоріш за все, це буде Корецький", хоча раніше також обговорювалася кандидатура Михайла Федорова.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на блогера Альону Яхно, Терехов би не допустив здорожчання проїзду у Києві. Вона згадала приклад Харкова, де проїзд залишається безкоштовним.

Водночас нардеп Валерій Гнатенко заявив, що досвід Харкова у захисті потрібно поширити на всі прифронтові громади. Місто демонструє ефективний підхід до забезпечення безпеки жителів.