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Головна Харків Нардеп: досвід Харкова у захисті потрібно поширити на всі прифронтові громади

Нардеп: досвід Харкова у захисті потрібно поширити на всі прифронтові громади

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 17:08
Нардеп закликав масштабувати досвід Харкова із захисту інфраструктури
Валерій Гнатенко. Фото: кадр з відео

Досвід Харкова із захисту інфраструктури потрібно масштабувати на всі прифронтові громади. Місто, яке щодня потерпає від російських обстрілів, демонструє ефективний підхід до забезпечення безпеки жителів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат Валерій Гнатенко під час пленарного засідання Верховної Ради.

Досвід Харкова у захисті інфраструктури

Гнатенко зазначив, що Харків продовжує функціонувати завдяки облаштуванню захищених підземних приміщень для шкіл, дитячих садків, центрів надання адміністративних послуг та інших важливих об'єктів.

"Місто живе під постійними обстрілами, але продовжує адаптуватися. Таке рішення потрібно масштабувати на всі прифронтові громади", — наголосив нардеп.

Окрему увагу він звернув на ситуацію в Донецькій області, яка, за його словами, залишається однією з найскладніших. Саме жителі прифронтових територій сьогодні найбільше потребують підтримки держави.

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Також депутат закликав зосередити зусилля на підготовці до майбутнього опалювального сезону. Він нагадав, що Верховна Рада вже передбачила необхідне фінансування, а головним завданням тепер є ефективне використання цих коштів.

Йдеться, зокрема, про захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та забезпечення стабільного теплопостачання для громад, які перебувають під загрозою російських атак.

Як писали Новини.LIVE, на тлі кадрових змін у Кабміні, депутати заявили, що очолити уряд повинен Ігор Терехов

Фінансовий аналітик Олексій Кущ також вважає, що міський голова Харкова є найбільш доречною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра України.

Харків інфраструктура війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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