Поліцейський вимагав хабар із підозрюваного у вбивстві і потрапив під суд

Молоток судді. Фото: Freepik

Ленінський районний суд Харкова виправдав старшого оперуповноваженого поліції, якого обвинувачували у вимаганні грошей у сім'ї підозрюваного у вбивстві. Суддя не знайшов достатніх доказів вини поліцейського у вимаганні грошей чи вчиненні насильства — свідчення потерпілого та інших осіб не підтвердили звинувачення.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень від 19 грудня 2024 року.

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Згідно зі слідством, у квітні 2017 року поліцейський протягом доби утримував підозрюваного у своєму кабінеті в Холодногірському відділенні поліції. Сторона обвинувачення заявила, що під час затримання було застосовано фізичне й психологічне насильство, а чоловіка утримували в кайданках.

Донька затриманого стверджувала, що поліцейський, з яким вона була знайома, вимагав від неї 10 тисяч доларів за вирішення питання. За 8 тисяч доларів він нібито пропонував змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий. Жінка заявила, що поліцейський телефонував їй кожні пів години, нагадуючи про гроші, але після того, як для її батька знайшли адвоката, вона припинила відповідати на дзвінки.

Сам затриманий розповів, що поліцейський не допитував його, не погрожував і не вимагав грошей. Проте він вважав, що саме оперуповноважений наказав пристебнути його кайданками до лавки в коридорі. За словами затриманого, він провів ніч, прикутим до лавки, але хто саме застосував кайданки, він не пам'ятає.

Поліцейський свою провину заперечував. Він стверджував, що підозрюваного тримали в його кабінеті лише під час перевірки даних, і заперечував будь-які дії, пов’язані з вимаганням грошей або застосуванням кайданків.

У результаті старшого оперуповноваженого визнали невинуватим. Позов потерпілого про компенсацію витрат на адвоката та моральну шкоду залишили без розгляду.

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