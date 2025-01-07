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Полицейского обвинили в вымогательстве взятки — что решил суд

7 января 2025 16:27
Катерина Османская - Редактор
Полицейский требовал взятку с подозреваемого в убийстве и попал под суд
Молоток судьи. Фото: Freepik
Катерина Османская - Редактор

Ленинский районный суд Харькова оправдал старшего оперуполномоченного полиции, которого обвиняли в вымогательстве денег у семьи подозреваемого в убийстве. Судья не нашел достаточных доказательств вины полицейского в вымогательстве денег или совершении насилия — показания потерпевшего и других лиц не подтвердили обвинения.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 19 декабря 2024 года.  

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Согласно следствию, в апреле 2017 года полицейский в течение суток удерживал подозреваемого в своем кабинете в Холодногорском отделении полиции. Сторона обвинения заявила, что во время задержания было применено физическое и психологическое насилие, а мужчину удерживали в наручниках.

Дочь задержанного утверждала, что полицейский, с которым она была знакома, требовал от нее 10 тысяч долларов за решение вопроса. За 8 тысяч долларов он якобы предлагал изменить квалификацию преступления на менее тяжкое. Женщина заявила, что полицейский звонил ей каждые полчаса, напоминая о деньгах, но после того, как для ее отца нашли адвоката, она прекратила отвечать на звонки.

Сам задержанный рассказал, что полицейский не допрашивал его, не угрожал и не требовал денег. Однако он считал, что именно оперуполномоченный приказал пристегнуть его наручниками к скамейке в коридоре. По словам задержанного, он провел ночь, прикованным к скамейке, но кто именно применил наручники, он не помнит.

Полицейский свою вину отрицал. Он утверждал, что подозреваемого держали в его кабинете лишь во время проверки данных, и отрицал любые действия, связанные с вымогательством денег или применением наручников.

В итоге старшего оперуполномоченного признали невиновным. Иск потерпевшего о компенсации расходов на адвоката и моральный ущерб оставили без рассмотрения.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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