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Поліція Харкова прокоментувала конфлікт за участі працівників ТЦК

30 квітня 2025 22:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Конфлікт за участі працівників ТЦК — у Харкові чоловік погрожував ножем представникам військкомату
Працівники ТЦК та поліція. Ілюстративне фото: Telegraph
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Новобаварському районі Харкова між чоловіком та представниками територіального центру комплектування (ТЦК) стався конфлікт. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Деталі конфлікту

За даними поліції, інцидент стався 29 квітня під час перевірки облікових документів. Під час процедури 29-річний чоловік поводився агресивно, а згодом дістав ніж і почав погрожувати його застосуванням.

"При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ — ніж вилучено", — йдеться у повідомленні.

ТЦК Харків
Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Правоохоронці додали, що за фактом погрози вбивством відомості внесено до ЄРДР.

"Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство", — підсумували у поліції.

ТЦК Харків
Ніж, яким чоловік погрожував працівникам ТЦК. Фото: Нацполіція

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