Конфлікт за участі працівників ТЦК — у Харкові чоловік погрожував ножем представникам військкомату

Поліція Харкова прокоментувала конфлікт за участі працівників ТЦК
У Новобаварському районі Харкова між чоловіком та представниками територіального центру комплектування (ТЦК) стався конфлікт. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Деталі конфлікту
За даними поліції, інцидент стався 29 квітня під час перевірки облікових документів. Під час процедури 29-річний чоловік поводився агресивно, а згодом дістав ніж і почав погрожувати його застосуванням.
"При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ — ніж вилучено", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що за фактом погрози вбивством відомості внесено до ЄРДР.
"Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство", — підсумували у поліції.
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