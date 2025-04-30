Конфликт с участием работников ТЦК - в Харькове мужчина угрожал ножом представителям военкомата

Работники ТЦК и полиция. Иллюстративное фото: Telegraph

В Новобаварском районе Харькова между мужчиной и представителями территориального центра комплектования (ТЦК) произошел конфликт. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Детали конфликта

По данным полиции, инцидент произошел 29 апреля во время проверки учетных документов. Во время процедуры 29-летний мужчина вел себя агрессивно, а затем достал нож и начал угрожать его применением.

"При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он пояснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом. Вещественное доказательство — нож изъято", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Правоохранители добавили, что по факту угрозы убийством сведения внесены в ЕРДР.

"Санкция статьи предусматривает пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Ведется следствие", — подытожили в полиции.

Нож, которым мужчина угрожал работникам ТЦК. Фото: Нацполиция

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