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Поліція "накрила" нічний клуб у Харкові, де розважались неповнолітні

17 липня 2023 15:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Поліція "накрила" нічний клуб у Харкові де розважались неповнолітні
Розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, де влаштовували закриті вечірки для підлітків. У клубі здійснювали продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи 

16 липня працівники сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 3 із залученням полку поліції особливого призначення та кінологічної служби провели заходи щодо перевірки нічних клубів, кафе, барів, які розташовані на території Шевченківського району Харкова.

Під час рейду правоохоронці виявили розважальний заклад, який влаштовував закриті вечірки для підлітків, де продавали алкогольні напої та тютюнові вироби неповнолітнім.

Щодо особи, яка здійснювала продаж, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Також до адміністративної відповідальності притягнули батьків неповнолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей", — розповідають у поліції.

Правоохоронці виписують протоколи. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 

Правоохоронці нагадують, що у Харківській області з 23:00 до 05:00 діє комендантська година. У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватись вулицями пішки або транспортом.

Нагадаємо, що у селищі Стара Синява Хмельницької області стався п'яний скандал із поліцейським. Нетверезий правоохоронець зупинив підлітків на скутері, побив цивільного та свого колегу.

Також ми писали про те, що популярний шоумен Володимир Остапук опинився в епіцентрі скандалу. Він прилетів з 22-річною дружиною на острів Міконос (Греція), аби провести день народження. Втім, виявилось, що іменинниця ніби як одружена з російським бізнесменом. А на вечірці в Греції Остапчук розважав гостей, серед яких були громадяни країни-терористки. 

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