Полиция "накрыла" ночной клуб в Харькове, где развлекались несовершеннолетние

Развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, где устраивали закрытые вечеринки для подростков. В клубе осуществляли продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Материалы дела

16 июля работники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции № 3 с привлечением полка полиции особого назначения и кинологической службы провели мероприятия по проверке ночных клубов, кафе, баров на территории Шевченковского района Харькова.

Во время рейда стражи порядка обнаружили развлекательное заведение, которое устраивало закрытые вечеринки для подростков, где продавали алкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним.

В отношении лица, осуществлявшего продажу, полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Также к административной ответственности привлечены родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", — рассказывают в полиции.

Правоохранители выписывают протоколы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Правоохранители напоминают, что в Харьковской области с 23:00 до 05:00 действует комендантский час. В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Напомним, что в поселке Старая Синява Хмельницкой области произошел пьяный скандал с полицейским. Нетрезвый правоохранитель остановил подростков на скутере, избил гражданского и своего коллегу.

Также мы писали о том, что популярный шоумен Владимир Остапук оказался в эпицентре скандала. Он прилетел с 22-летней супругой на остров Миконос (Греция), чтобы провести день рождения. Впрочем, оказалось, что именинница как бы замужем за российским бизнесменом. А на вечеринке в Греции Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террориста.