Працівник ТЦК стріляв з пістолета у Харкові по чоловіку - поліція підтвердила інцидент

Пістолет в руках. Ілюстративне фото: Одеса Медіа

У Салтівському району Харкова водій порушив правила ПДД, через що його зупинили патрульні поліцейські. На вимоги пред'явити документи правоохоронцям, а також показати військово-облікові документи представникам ТЦК — водій намагався втекти, після чого один із військовослужбовців відкрив вогонь. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом цієї події.

Про це у Facebook повідомляє "Поліція Харківської області".

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"Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто. У подальшому на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав. Крім того, правоохоронці встановлюють деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos.

Після цього на адресу події виїхала слідчо-оперативна групи Харківського районного управління поліції №2. Зокрема, було проведено огляд місця події, а також вилучено сліди і речові докази.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", — додали у поліції.

Нагадаємо, що у лютому суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві працівника ТЦК. Зазначимо, що інцидент стався у Полтавській області.

Також ми писали, що в одному із парків у центрі Львова чоловік стріляв зі стартового пістолета. За йому призначили штраф у розмірі 51 гривні.