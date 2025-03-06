Работник ТЦК стрелял из пистолета в Харькове по мужчине - полиция подтвердила инцидент

Пистолет в руках. Иллюстративное фото: Одесса Медиа

В Салтовском района Харькова водитель нарушил правила ПДД, из-за чего его остановили патрульные полицейские. На требования предъявить документы правоохранителям, а также показать военно-учетные документы представителям ТЦК — водитель пытался убежать, после чего один из военнослужащих открыл огонь. Следователи начали уголовное производство по факту этого события.

Об этом в Facebook сообщает "Полиция Харьковской области".

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"Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто. В дальнейшем на требование полиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы, он не реагировал и пытался убежать", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК произвел несколько выстрелов из травматического оружия. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, правоохранители устанавливают детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos.

После этого на адрес происшествия выехала следственно-оперативная группы Харьковского районного управления полиции №2. В частности, был проведен осмотр места происшествия, а также изъяты следы и вещественные доказательства.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Напомним, что в феврале суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве работника ТЦК. Отметим, что инцидент произошел в Полтавской области.

Также мы писали, что в одном из парков в центре Львова мужчина стрелял из стартового пистолета. За это ему назначили штраф в размере 51 гривны.