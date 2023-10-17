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Половина Харківської області потенційно замінована, — голова ОВА

17 жовтня 2023 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Половина Харківської області потенційно замінована, — голова ОВА
Сапери розміновують території. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області половина територій вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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"Найбільш небезпечний — це Куп’янський напрямок, Ізюмський напрямок. Не можна ходити до лісів, до річок, ця вся територія вважається потенційно небезпечною", — сказав він.

Він додав, що такі підриви відбуваються на лише на полях або угіддях, а і навіть на подвір'ях приватних будинків.

"Люди й на власному подвір’ї можуть знайти "пелюстку" й підірватися", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині у межах програми єВідновлення за пошкоджене ворогом майно мешканці отримають понад 682 млн грн. Допомогу вже отримали понад шість тисяч заявників.

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