Половина Харьковской области потенциально заминирована, — председатель ОВА

Саперы разминируют территории. Фото: ГСЧС

В Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Заминирование области

"Самое опасное — это Купьянское направление, Изюмское направление. Нельзя ходить в леса, в реки, эта вся территория считается потенциально опасной", — сказал он.

Он добавил, что такие взрывы происходят не только на полях или угодьях, но и даже во дворах частных домов.

"Люди и на собственном дворе могут найти "лепесток" и взорваться", — отметил Синегубов.

Напомним, что на Харьковщине в рамках программы есть Восстановление за поврежденное врагом имущество жители получат более 682 млн грн. Помощь уже получили более шести тысяч заявителей.