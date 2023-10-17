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Половина Харьковской области потенциально заминирована, — председатель ОВА

17 октября 2023 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Половина Харьковской области потенциально заминирована, — председатель ОВА
Саперы разминируют территории. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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"Самое опасное — это Купьянское направление, Изюмское направление. Нельзя ходить в леса, в реки, эта вся территория считается потенциально опасной", — сказал он.

Он добавил, что такие взрывы происходят не только на полях или угодьях, но и даже во дворах частных домов.

"Люди и на собственном дворе могут найти "лепесток" и взорваться", — отметил Синегубов.

Напомним, что на Харьковщине в рамках программы есть Восстановление за поврежденное врагом имущество жители получат более 682 млн грн. Помощь уже получили более шести тысяч заявителей.

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