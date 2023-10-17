Половина Харьковской области потенциально заминирована, — председатель ОВА
В Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной. Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Заминирование области
"Самое опасное — это Купьянское направление, Изюмское направление. Нельзя ходить в леса, в реки, эта вся территория считается потенциально опасной", — сказал он.
Он добавил, что такие взрывы происходят не только на полях или угодьях, но и даже во дворах частных домов.
"Люди и на собственном дворе могут найти "лепесток" и взорваться", — отметил Синегубов.
Напомним, что на Харьковщине в рамках программы есть Восстановление за поврежденное врагом имущество жители получат более 682 млн грн. Помощь уже получили более шести тысяч заявителей.
Читайте Новини.LIVE!