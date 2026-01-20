Відео
Україна
Головна Харків Понад 10 поранених і загиблі — РФ вдарила по Харкову

Понад 10 поранених і загиблі — РФ вдарила по Харкову

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 10:38
Обстріл Харкова 19 січня — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали удару по Харкову та шести населених пунктах області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 20 січня. 

Читайте також:

Обстріл Харкова та області

Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, а ще 13 — постраждали. Так, у Харкові загинула 69-річна жінка. Вік потерпілих коливається від 49 до 79 років. 

null
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Зазначається, що ворог атакував Салтівський і Слобідський райони Харкова чотирма ракетами та двома керованими авіабомбами. А по Харківщині росіяни застосували різні види озброєння:

  • чотири ракети;
  • дві КАБ;
  • три fpv-дрони;
  • два БпЛА типу "Герань-2";
  • чотири БпЛА типу "Молнія";
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Через це є пошкодження приватних будинків, автомобілів та фермерських господарств у Харкові, а також у Куп'янському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районі. 

Нагадаємо, Зеленський розповів, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну різними типами ракет та дронів. Через це важка ситуація в енергосистемі. 

Так, через обстріли у Верховній Раді немає тепла та води. А температура у кабінеті +12 °C.

Харків Харківська область обстріли війна в Україні жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
