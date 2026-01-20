Обстріл Харкова 19 січня — є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали удару по Харкову та шести населених пунктах області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 20 січня.

Обстріл Харкова та області

Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, а ще 13 — постраждали. Так, у Харкові загинула 69-річна жінка. Вік потерпілих коливається від 49 до 79 років.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Зазначається, що ворог атакував Салтівський і Слобідський райони Харкова чотирма ракетами та двома керованими авіабомбами. А по Харківщині росіяни застосували різні види озброєння:

чотири ракети;

дві КАБ;

три fpv-дрони;

два БпЛА типу "Герань-2";

чотири БпЛА типу "Молнія";

три БпЛА (тип встановлюється).

Через це є пошкодження приватних будинків, автомобілів та фермерських господарств у Харкові, а також у Куп'янському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районі.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну різними типами ракет та дронів. Через це важка ситуація в енергосистемі.

Так, через обстріли у Верховній Раді немає тепла та води. А температура у кабінеті +12 °C.