Обстріл Харкова 19 січня — є загиблі та поранені

Понад 10 поранених і загиблі — РФ вдарила по Харкову
Російські окупанти упродовж минулої доби завдали удару по Харкову та шести населених пунктах області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 20 січня.
Обстріл Харкова та області
Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, а ще 13 — постраждали. Так, у Харкові загинула 69-річна жінка. Вік потерпілих коливається від 49 до 79 років.
Зазначається, що ворог атакував Салтівський і Слобідський райони Харкова чотирма ракетами та двома керованими авіабомбами. А по Харківщині росіяни застосували різні види озброєння:
- чотири ракети;
- дві КАБ;
- три fpv-дрони;
- два БпЛА типу "Герань-2";
- чотири БпЛА типу "Молнія";
- три БпЛА (тип встановлюється).
Через це є пошкодження приватних будинків, автомобілів та фермерських господарств у Харкові, а також у Куп'янському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районі.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну різними типами ракет та дронів. Через це важка ситуація в енергосистемі.
Так, через обстріли у Верховній Раді немає тепла та води. А температура у кабінеті +12 °C.
