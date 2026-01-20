Обстрел Харькова 19 января — есть погибшие и раненые

Более 10 раненых и погибшие — РФ ударила по Харькову
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удар по Харькову и шести населенным пунктам области. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 20 января.
Обстрел Харькова и области
Синегубов рассказал, что в результате обстрелов погиб один человек, а еще 13 — пострадали. Так, в Харькове погибла 69-летняя женщина. Возраст пострадавших колеблется от 49 до 79 лет.
Отмечается, что враг атаковал Салтовский и Слободской районы Харькова четырьмя ракетами и двумя управляемыми авиабомбами. А по Харьковщине россияне применили различные виды вооружения:
- четыре ракеты;
- две КАБ;
- три fpv-дрона;
- два БпЛА типа "Герань-2";
- четыре БпЛА типа "Молния";
- три БпЛА (тип устанавливается).
Из-за этого есть повреждения частных домов, автомобилей и фермерских хозяйств в Харькове, а также в Купянском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районе.
Напомним, Зеленский рассказал, что сегодня ночью россияне атаковали Украину различными типами ракет и дронов. Из-за этого тяжелая ситуация в энергосистеме.
Так, из-за обстрелов в Верховной Раде нет тепла и воды. А температура в кабинете +12 °C.
