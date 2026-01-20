Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Более 10 раненых и погибшие — РФ ударила по Харькову

Более 10 раненых и погибшие — РФ ударила по Харькову

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:38
Обстрел Харькова 19 января — есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удар по Харькову и шести населенным пунктам области. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram 20 января.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Харькова и области

Синегубов рассказал, что в результате обстрелов погиб один человек, а еще 13 — пострадали. Так, в Харькове погибла 69-летняя женщина. Возраст пострадавших колеблется от 49 до 79 лет.

null
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Отмечается, что враг атаковал Салтовский и Слободской районы Харькова четырьмя ракетами и двумя управляемыми авиабомбами. А по Харьковщине россияне применили различные виды вооружения:

  • четыре ракеты;
  • две КАБ;
  • три fpv-дрона;
  • два БпЛА типа "Герань-2";
  • четыре БпЛА типа "Молния";
  • три БпЛА (тип устанавливается).

Из-за этого есть повреждения частных домов, автомобилей и фермерских хозяйств в Харькове, а также в Купянском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районе.

Напомним, Зеленский рассказал, что сегодня ночью россияне атаковали Украину различными типами ракет и дронов. Из-за этого тяжелая ситуация в энергосистеме.

Так, из-за обстрелов в Верховной Раде нет тепла и воды. А температура в кабинете +12 °C.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации