Графік відключень світла у Харкові на 5 грудня — офіційно від Харківобленерго

Понад 6 годин без світла за раз — графік на 5 грудня по Харкову
Сьогодні у п'ятницю, 5 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Графік відключень на 5 грудня
В обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 18:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 03:00 до 06:00 та з 10:00 до 17:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 13:30 до 17:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 13:30 до 17:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
