Графік відключень світла у Харкові на 5 грудня — офіційно від Харківобленерго

Ремонт лінії електропередач. Фото: Укренерго

Сьогодні у п'ятницю, 5 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Графік відключень на 5 грудня

В обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 18:00;

1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;

2.1 черга — світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 20:00 до 22:00;

2.2 черга — світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

3.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:00;

3.2 черга — світла не буде з 03:00 до 06:00 та з 10:00 до 17:00;

4.1 черга — світла не буде з 13:30 до 17:00;

4.2 черга — світла не буде з 13:30 до 17:00;

5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;

5.2 черги — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;

6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00;

6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

