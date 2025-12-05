График отключений света в Харькове на 5 декабря — официально от Харьковоблэнерго

Ремонт линии электропередач. Фото: Укрэнерего

Сегодня в пятницу, 5 декабря, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

График отключений на 5 декабря

В облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 18:00;

1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;

2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;

2.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;

3.1 очередь - света не будет с 14:00 до 17:00;

3.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:00 и с 10:00 до 17:00;

4.1 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00;

4.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00;

5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;

5.2 очереди - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;

6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;

6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

