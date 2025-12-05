График отключений света в Харькове на 5 декабря — официально от Харьковоблэнерго

Более 6 часов без света за раз — график на 5 декабря по Харькову
Сегодня в пятницу, 5 декабря, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ.
Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".
График отключений на 5 декабря
В облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 18:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 10:00 до 13:30 и с 20:00 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 14:00 до 17:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:00 и с 10:00 до 17:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;
- 5.2 очереди - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 20:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Узнать свою очередь можно по этой ссылке.
Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.
Также мы информировали, что стоит надо сделать перед тем, как отключат свет.
Читайте Новини.LIVE!