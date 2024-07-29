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Понад чверть доби з обмеженнями — за якими графіками відключатимуть світло в Харкові сьогодні

29 липня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 29 липня
Енергетик дивиться на підстанцію. Фото ілюстративне: dtek-oem.com.ua
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення електроенергії, у понеділок, 29 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть з 16:00 до 23:00. У період з 00:00 до 16:00 відключати світло не планують.

Про це в неділю, 28 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Графіки відключення світла 29 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 29 липня

"29 липня з 16:00 до 23:00 застосовуватиметься одна черга відключень. В інші години — без обмежень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графік погодинних відлючень електроенергії в Харкові та Харківській області опубліковали в Telegram-каналі "Харківобленерго Новини".

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 27 липня по 2 серпня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 27 липня по 2 серпня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Червоним кольором у цій таблиці виділено години без світла, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Водночас в НЕК "Укренерго" зазначили, що в період з 00:00 до 16:00 обмеження по всій території України не застосовуватимуть, тож відключення почнуться з 16:00 та триватимуть до 23:00.

Графіки відключення світла 29 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Зазвичай відключення публікують на сайті Харківської ОВА. Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Раніше енергетики ДТЕК розповіли, за яким принципом формують графіки відключень світла. Щовечора диспетчер зводить баланс електроенергії на наступну добу. Саме він, враховуючи можливі аварії в мережі та наявність пошкодженого обладнання, приймає рішення щодо відключень.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі поліпшуватиметься. Щоправда, робити прогнози наперед немає сенсу, адже зберігається загроза нових обстрілів.

Харків електроенергія Харківська область відключення світла світло Електрика

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