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Более четверти суток с ограничениями — по каким графикам будут отключать свет в Харькове сегодня

29 июля 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 29 июля
Энергетик смотрит на подстанцию. Фото иллюстративное: dtek-oem.com.ua
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения электроэнергии в понедельник, 29 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать с 16:00 до 23:00. В период с 00:00 до 16:00 выключать свет не планируют.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Графики отключения света 29 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 29 июля

"29 июля с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы без ограничений", — говорится в сообщении энергокомпании.

График почасовых отражений электроэнергии в Харькове и Харьковской области опубликовали в Telegram-канале "Харьковобленерго Новини".

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 27 июля по 2 августа
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 27 июля по 2 августа. Фото: kharkivoda.gov.ua

Красным цветом в этой таблице выделены часы без света, оранжевым — возможные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" отметили, что в период с 00:00 до 16:00 ограничения по всей территории Украины не будут применяться, поэтому отключения начнутся с 16:00 и будут продолжаться до 23:00.

Графики отключения света 29 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Обычно отключения публикуют на сайте Харьковской ОВА. Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Ранее энергетики ДТЭК рассказали, по какому принципу формируют графики отключений света. Каждый вечер диспетчер сводит баланс электроэнергии на следующие сутки. Именно он, учитывая возможные аварии в сети и наличие поврежденного оборудования, принимает решение об отключениях.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. Правда, делать прогнозы наперед нет смысла, ведь сохраняется угроза новых обстрелов.

Харьков электроэнергия Харьковская область отключения света свет Электричество

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