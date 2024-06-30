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Блекаутів не уникнути — за якими графіками завтра вимикатимуть світло на Харківщині

30 червня 2024 23:32
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Харківській області 1 липня
Дівчата працюють за ноутбуками під час відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У понеділок, 1 липня, по всій  Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 30 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло у Харківській області 1 липня

Причиною тривалих обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 29 червня по 5 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Нагадаємо, виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання вартістю в кілька тисяч доларів. За його словами, в Україні багато років був встановлений тариф, який не покривав вартість електроенергії.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що взимку тривалість відключень світла в Україні може зрости до 12 годин на добу. Таке станеться, якщо дефіцит в українській енергосистемі перевищить 30%.

Харків
електроенергія
Харківська область
Укренерго
відключення світла

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