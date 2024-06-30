Графики отключения света в Харьковской области 1 июля

Девушки работают за ноутбуками во время отключения света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 1 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Харьковской области 1 июля

Причиной длительных ограничений электроснабжения является рост потребления из-за жары. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 29 июня по 5 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Напомним, исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что все квартиры должны закупить энергооборудование стоимостью в несколько тысяч долларов. По его словам, в Украине многие годы был установлен тариф, который не покрывавал стоимость электроэнергии.

Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой продолжительность отключений света в Украине может возрасти до 12 часов в сутки. Такое произойдет, если дефицит в украинской энергосистеме превысит 30%.