Прогноз погоди у Харкові на завтра, 19 грудня

Жінка взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода на Харківщині у четвер, 19 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. Можливі невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +4 °С.

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

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У регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики не прогнозують істотних опадів, а вдень ймовірні невеликі мокрий сніг та дощ.

Подекуди фіксуватиметься слабка ожеледь, тому на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер південно-західний з поривами 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2... -7 °С, а вдень — -1...+4 °С.

Погода у Харкові 19 грудня

Вночі у місті істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі невеликі опади — мокрий сніг та дощ. Також прогнозується слабка ожеледь.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...-6 °С, вдень — +1...+3 °С.

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