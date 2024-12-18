Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра arrow

Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

18 грудня 2024 18:02
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на завтра, 19 грудня
Жінка взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода на Харківщині у четвер, 19 грудня, буде хмарною, але з проясненнями. Можливі невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Максимальна температура повітря сягне +4 °С.

Про це у вівторок, 17 грудня, повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра - фото 1

Погода у Харківській області 19 грудня

У регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики не прогнозують істотних опадів, а вдень ймовірні невеликі мокрий сніг та дощ.

Подекуди фіксуватиметься слабка ожеледь, тому на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер південно-західний з поривами 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2... -7 °С, а вдень — -1...+4 °С.  

Погода у Харкові 19 грудня

Вночі у місті істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі невеликі опади — мокрий сніг та дощ. Також прогнозується слабка ожеледь.  

Вітер південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.  

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...-6 °С, вдень — +1...+3 °С.  

Нагадаємо, ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.

Також ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

погода Харків негода синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну

19:17 Збитки на мільярд — РФ продовжує нищити екологію Одещини

18:49 Зеленський прибув у Брюссель і назвав мету візиту

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну

19:17 Збитки на мільярд — РФ продовжує нищити екологію Одещини

18:49 Зеленський прибув у Брюссель і назвав мету візиту

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні