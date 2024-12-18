Прогноз погоды в Харькове на завтра, 19 декабря

Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра
Погода в Харьковской области в четверг, 19 декабря, будет облачной, но с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Максимальная температура воздуха составит +4 °С.
Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода в Харьковской области 19 декабря
В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы синоптики не прогнозируют существенных осадков, а днем вероятны небольшие мокрый снег и дождь.
Кое-где будет фиксироваться слабый гололед, поэтому на дорогах местами будет гололедица.
Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, а днем -1...+4 °С.
Погода в Харькове 19 декабря
Ночью в городе существенных осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Также прогнозируется слабый гололед.
Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-6 °С, днем +1...+3 °С.
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