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Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

18 декабря 2024 18:02
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 19 декабря
Женщина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харьковской области в четверг, 19 декабря, будет облачной, но с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. Максимальная температура воздуха составит +4 °С.

Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Погода в Харьковской области 19 декабря

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы синоптики не прогнозируют существенных осадков, а днем вероятны небольшие мокрый снег и дождь.

Кое-где будет фиксироваться слабый гололед, поэтому на дорогах местами будет гололедица.

Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, а днем -1...+4 °С.

Погода в Харькове 19 декабря

Ночью в городе существенных осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Также прогнозируется слабый гололед.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-6 °С, днем +1...+3 °С.

Напомним, мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.

Также мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

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