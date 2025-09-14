Харківʼяни поділилися думками про можливі відключення світла

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Українців активно попереджають про можливі відключення світла протягом осені та зими. Харківʼяни поділились, що про це думають.

Про це мешканці Харкова розповіли кореспондентці Новини.LIVE.

Попередження про блекаут — думки харківʼян

Одна з місцевих мешканок поділилася, що боїться таких застережень, оскільки не дуже комфортно буде навчатися. За її словами, наразі вона навчається у випускному класі, тому триває активна підготовка до екзаменів.

"І мені, наприклад, як одинадцятикласниці буде дуже незручно займатися зимою без світла, тим паче, коли холодно. Також розумію, як це складно вчителям, магазинам. В цілому це дуже гальмує життя нашого міста, але я розумію, що це нас не зламає. Ми вже звикли до цього", — каже дівчина.

Інша харківʼянка зазначила, що ставить воду в морозильні камеру на випадок, якщо холодильник відключиться.

Ще одна дівчина поділилась, що раніше закуповувала свічки, однак вони не дуже зручні.

"Мені більше подобаються лампи, які можна заряджати. Вони також і як повербанки, і як лампи. Їх можна кудись причепити", — розповіла вона.

Остання опитана поділилась, що боїться, але готова вже давно — ще з перших блекаутів.

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що варто бути готовими до відключення електроенергії цієї осені.

А Новини.LIVE також запитали у львівʼян, чи готові вони до ймовірних блекаутів цієї зими.