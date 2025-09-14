Харьковчане поделились мнениями о возможных отключениях света

Предупреждение о блэкауте — что об этом думают харьковчане
Украинцев активно предупреждают о возможных отключениях света в течение осени и зимы. Харьковчане поделились, что об этом думают.
Об этом жители Харькова рассказали корреспонденту Новини.LIVE.
Предупреждение о блэкауте — мнения харьковчан
Одна из местных жительниц поделилась, что боится таких предостережений, поскольку не очень комфортно будет учиться. По ее словам, сейчас она учится в выпускном классе, поэтому идет активная подготовка к экзаменам.
"И мне, например, как одиннадцатикласснице будет очень неудобно заниматься зимой без света, тем более, когда холодно. Также понимаю, как это сложно учителям, магазинам. В целом это очень тормозит жизнь нашего города, но я понимаю, что это нас не сломает. Мы уже привыкли к этому", — говорит девушка.
Другая харьковчанка отметила, что ставит воду в морозильную камеру на случай, если холодильник отключится.
Еще одна девушка поделилась, что раньше закупала свечи, однако они не очень удобны.
"Мне больше нравятся лампы, которые можно заряжать. Они также и как повербанки, и как лампы. Их можно куда-то прицепить", — рассказала она.
Последняя опрошенная поделилась, что боится, но готова уже давно — еще с первых блэкаутов.
Напомним, гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что стоит быть готовыми к отключению электроэнергии этой осенью.
А Новини.LIVE также спросили у львовян, готовы ли они к вероятным блэкаутам этой зимой.
