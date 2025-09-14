Видео
Предупреждение о блэкауте — что об этом думают харьковчане

Предупреждение о блэкауте — что об этом думают харьковчане

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 22:09
Харьковчане поделились мнениями о возможных отключениях света
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Украинцев активно предупреждают о возможных отключениях света в течение осени и зимы. Харьковчане поделились, что об этом думают.

Об этом жители Харькова рассказали корреспонденту Новини.LIVE.

Предупреждение о блэкауте — мнения харьковчан

Одна из местных жительниц поделилась, что боится таких предостережений, поскольку не очень комфортно будет учиться. По ее словам, сейчас она учится в выпускном классе, поэтому идет активная подготовка к экзаменам.

"И мне, например, как одиннадцатикласснице будет очень неудобно заниматься зимой без света, тем более, когда холодно. Также понимаю, как это сложно учителям, магазинам. В целом это очень тормозит жизнь нашего города, но я понимаю, что это нас не сломает. Мы уже привыкли к этому", — говорит девушка.

Другая харьковчанка отметила, что ставит воду в морозильную камеру на случай, если холодильник отключится.

Еще одна девушка поделилась, что раньше закупала свечи, однако они не очень удобны.

"Мне больше нравятся лампы, которые можно заряжать. Они также и как повербанки, и как лампы. Их можно куда-то прицепить", — рассказала она.

Последняя опрошенная поделилась, что боится, но готова уже давно — еще с первых блэкаутов.

Напомним, гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что стоит быть готовыми к отключению электроэнергии этой осенью.

А Новини.LIVE также спросили у львовян, готовы ли они к вероятным блэкаутам этой зимой.

Харьков украинцы электроэнергия электроснабжение отключения света свет
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
