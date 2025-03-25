Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 березня

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. Вночі та зранку очікується слабкий туман.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харкові та області 26 березня

Протягом доби істотних опадів не передбачається. Однак вночі та зранку варто бути уважними на дорозі через туман.

Погода в Україні 26 березня. Фото: Meteoprog

Вітер очікується південний, вдень західний, 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С;

у Харкові вночі +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра очікується дощ. Крім того, місцями можливий туман.

А у Львові 26 березня на дорогах можливе утворення ожеледиці. Однак вдень температура повітря підвищиться до +17 °С.