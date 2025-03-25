Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 березня

Попередження про погану видимість — погода у Харкові на завтра
Погода у Харкові та області завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. Вночі та зранку очікується слабкий туман.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 26 березня
Протягом доби істотних опадів не передбачається. Однак вночі та зранку варто бути уважними на дорозі через туман.
Вітер очікується південний, вдень західний, 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Харкові вночі +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра очікується дощ. Крім того, місцями можливий туман.
А у Львові 26 березня на дорогах можливе утворення ожеледиці. Однак вдень температура повітря підвищиться до +17 °С.
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