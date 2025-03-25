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Попередження про погану видимість — погода у Харкові на завтра

25 березня 2025 18:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 березня
Туман. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. Вночі та зранку очікується слабкий туман.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Протягом доби істотних опадів не передбачається. Однак вночі та зранку варто бути уважними на дорозі через туман. 

Прогноз погоди в Україні на 26 березня
Погода в Україні 26 березня. Фото: Meteoprog

Вітер очікується південний, вдень західний, 3-8 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по області вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Харкові вночі +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра очікується дощ. Крім того, місцями можливий туман. 

А у Львові 26 березня на дорогах можливе утворення ожеледиці. Однак вдень температура повітря підвищиться до +17 °С.

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