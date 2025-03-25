Прогноз погоды в Харькове на завтра 26 марта

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 26 марта

В течение суток существенных осадков не предвидится. Однако ночью и утром стоит быть внимательными на дороге из-за тумана.

Погода в Украине 26 марта. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается южный, днем западный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С;

в Харькове ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра ожидается дождь. Кроме того, местами возможен туман.

А во Львове 26 марта на дорогах возможно образование гололеда. Однако днем температура воздуха повысится до +17 °С.