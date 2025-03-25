Прогноз погоды в Харькове на завтра 26 марта

Предупреждение о плохой видимости — погода в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 26 марта
В течение суток существенных осадков не предвидится. Однако ночью и утром стоит быть внимательными на дороге из-за тумана.
Ветер ожидается южный, днем западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +4...+9 °С, днем +11...+16 °С;
- в Харькове ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра ожидается дождь. Кроме того, местами возможен туман.
А во Львове 26 марта на дорогах возможно образование гололеда. Однако днем температура воздуха повысится до +17 °С.
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