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Поранені внаслідок обстрілів та дитина, що підірвалася на міні — ситуація на Харківщині за добу

19 червня 2024 09:44
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Семирічна дитина підірвалася на міні на Харківщині, ще двоє людей поранені внаслідок обстрілів
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ГУНП Харківської області
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Харківщині ввечері 18 червня в дачному селищі Родичі під час прогулянки 7-річний хлопець підняв вибуховий пристрій, який здетонував. Попередньо це була протипіхотна міна "Пелюстка". Дитину із травмами госпіталізували. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 19 червня. 

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Які населені пункти зазнали ворожих обстрілів 18 червня

  • 17:30 селище Білий Колодязь Чугуївського району: внаслідок удару БпЛА пошкоджено приватний будинок.
  • 15:24 селище Слатине Харківського району: внаслідок авіаударів пошкоджено 11 житлових будинків, постраждала жінка. 
  • 10:00 село Симинівка Чугуївського району: внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю старостинського округу.
  • 8:45 село Курилівка Куп'янського району: внаслідок обстрілу зазнав поранень чоловік, постраждалого госпіталізували. 
Поранені внаслідок обстрілів та дитина, що підірвалася на міні – ситуація на Харківщині за добу - фото 1
Наслідки обстрілу с. Слатине Харківського району. Фото: ГУНП Харківської області

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки росіян у районі Вовчанська. Тривають два штурми в районах Вовчанська та Липців.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Українські захисники відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення
тривають.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих БпЛА сьогодні вночі зафіксоване влучання в Мелехові Львівської громади: зазнав поранень 70-річний охоронець, чоловік у стані середньої тяжкості. 

У Повітряних силах повідомили про наслідки атаки дронів на Україну у ніч на 19 червня: армія Росії застосувала 21 БпЛА типу Shahed-131/136: сили протиповітряної оборони збили 19 "шахедів".

Також ми писали, що повітряну тривогу в Україні ввечері 18 червня було оголошено у восьми регіонах: у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА та балістики.

Харків
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Харківська область
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ситуація на фронті
Харківська ОДА

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