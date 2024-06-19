Семилетний ребенок подорвался на мине на Харьковщине, еще два человека ранены в результате обстрелов

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГУНП Харьковской области

На Харьковщине вечером 18 июня в дачном поселке Родичи во время прогулки 7-летний мальчик поднял сдетонировавшее взрывное устройство. Предварительно, это была противопехотная мина "Лепесток". Ребенка с травмами госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов у Telegram в среду, 19 июня.

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Какие населенные пункты подверглись вражеским обстрелам 18 июня

17:30 поселок Белый Колодец Чугуевского района: в результате удара БпЛА поврежден частный дом.

15:24 поселок Слатино Харьковского района: в результате авиаударов повреждены 11 жилых домов, пострадала женщина.

10:00 село Симоновка Чугуевского района: в результате обстрела повреждено здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.

8:45 село Куриловка Купянского района: в результате обстрела получил ранения мужчина, пострадавшего госпитализировали.

Последствия обстрела с. Слатина Харьковского района. Фото: ГУНП Харьковской области

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Подразделения Сил обороны отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска. Продолжаются два штурма в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Напомним, в результате атаки вражеских БпЛА сегодня ночью зафиксирован удар в Мелехове Львовской громады: получил ранения 70-летний охранник, мужчина в состоянии средней тяжести.

В Воздушных силах сообщили о последствиях атаки дронов на Украину в ночь на 19 июня: армия России применила 21 БпЛА типа Shahed-131/136: силы противовоздушной обороны сбили 19 "шахедов".

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине вечером 18 июня была объявлена в восьми регионах: в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА и баллистики.