Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Раненые в результате обстрелов и подорвавшийся на мине ребенок — ситуация на Харьковщине за сутки arrow

Раненые в результате обстрелов и подорвавшийся на мине ребенок — ситуация на Харьковщине за сутки

19 июня 2024 09:44
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Семилетний ребенок подорвался на мине на Харьковщине, еще два человека ранены в результате обстрелов
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГУНП Харьковской области
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Харьковщине вечером 18 июня в дачном поселке Родичи во время прогулки 7-летний мальчик поднял сдетонировавшее взрывное устройство. Предварительно, это была противопехотная мина "Лепесток". Ребенка с травмами госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов у Telegram в среду, 19 июня.

Читайте также:

Какие населенные пункты подверглись вражеским обстрелам 18 июня

  • 17:30 поселок Белый Колодец Чугуевского района: в результате удара БпЛА поврежден частный дом.
  • 15:24 поселок Слатино Харьковского района: в результате авиаударов повреждены 11 жилых домов, пострадала женщина. 
  • 10:00 село Симоновка Чугуевского района: в результате обстрела повреждено здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.
  • 8:45 село Куриловка Купянского района: в результате обстрела получил ранения мужчина, пострадавшего госпитализировали. 
Раненые в результате обстрелов и подорвавшийся на мине ребенок – ситуация на Харьковщине за сутки - фото 1
Последствия обстрела с. Слатина Харьковского района. Фото: ГУНП Харьковской области

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Подразделения Сил обороны отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска. Продолжаются два штурма в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Напомним, в результате атаки вражеских БпЛА сегодня ночью зафиксирован удар в Мелехове Львовской громады: получил ранения 70-летний охранник, мужчина в состоянии средней тяжести.

В Воздушных силах сообщили о последствиях атаки дронов на Украину в ночь на 19 июня: армия России применила 21 БпЛА типа Shahed-131/136: силы противовоздушной обороны сбили 19 "шахедов".

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине вечером 18 июня была объявлена в восьми регионах: в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА и баллистики.

Харьков
дети
взрыв
обстрелы
Олег Синегубов
разминирование
мины
Харьковская область
ранение
ситуация на фронте
Харьковская ОГА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту