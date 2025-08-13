Відео
Головна Харків Порушення на будівництві фортифікацій Харківщини — вирок

Порушення на будівництві фортифікацій Харківщини — вирок

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 00:33
Будівництво фортифікацій на Харківщині — як суд покарав підрядника за порушення умов договору
Фортифікаційні споруди. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

У Харківській області підрядник, який відповідав за будівництво фортифікаційних споруд, не виконав умови договору. Суд зобов'язав його відшкодувати державі збитки.

Про це 12 серпня повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

У лютому минулого року Департамент Харківської ОВА уклав із ТОВ договір на зведення фортифікацій. Вартість робіт оцінили в понад 22 мільйони гривень. В якості авансу підрядник отримав 9,9 мільйона гривень на закупівлю матеріалів. Після завершення робіт він мав повернути залишок грошей або підтвердити актами те, що повністю їх витратив за цільовим призначенням.

Замовник наголошував, що будівництво має стратегічне значення для обороноздатності регіону. Попри це, ТОВ не виконало роботи вчасно та не повернуло гроші до бюджету. Аби відшкодувати державі збитки, прокуратура звернулася до суду.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що підрядник порушив умови договору. Згідно з вироком Господарського суду Харківської області, із ТОВ на користь держави стягнуть майже 900 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Одещині військовий завдав легких травм сусіду. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині засудили до двох років умовного позбавлення волі прикордонника. Охоронець держрубежів допомагав військовозобов'язаним тікати з України.

суд Харківська область прокуратура будівництво судові рішення фортифікації
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
