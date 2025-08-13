Видео
Нарушения на строительстве фортификаций Харьковщины — приговор

Нарушения на строительстве фортификаций Харьковщины — приговор

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 00:33
Строительство фортификаций на Харьковщине — как суд наказал подрядчика за нарушение условий договора
Фортификационные сооружения. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

В Харьковской области подрядчик, который отвечал за строительство фортификационных сооружений, не выполнил условия договора. Суд обязал его возместить государству убытки.

Об этом 12 августа сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Детали дела

В феврале прошлого года Департамент Харьковской ОВА заключил с ООО договор на возведение фортификаций. Стоимость работ оценили в более 22 миллиона гривен. В качестве аванса подрядчик получил 9,9 миллиона гривен на закупку материалов. После завершения работ он должен был вернуть остаток денег или подтвердить актами то, что полностью их потратил по целевому назначению.

Заказчик отмечал, что строительство имеет стратегическое значение для обороноспособности региона. Несмотря на это, ООО не выполнило работы вовремя и не вернуло деньги в бюджет. Чтобы возместить государству ущерб, прокуратура обратилась в суд.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что подрядчик нарушил условия договора. Согласно приговору Хозяйственного суда Харьковской области, с ООО в пользу государства взыщут почти 900 тысяч гривен.

суд Харьковская область прокуратура строительство судебные решения фортификации
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
