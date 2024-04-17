Пошкоджені будинки та автомобілі — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів Харківщини
Російські військові не припиняють атакувати Харківщину. За минулу добу обстрілів з різного виду озброєння зазнали 20 населених пунктів. Внаслідок цього є значні руйнування цивільної та виробничої інфраструктури, є також поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілів Харківщини
За словами Синєгубова, за минулу добу ударів по Харкову не зафіксовано.
"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове", — написав Синєгубов, говорячи про обстріли Харківщини.
Зокрема, під атаку потрапили:
- село Борова: ворожий КАБ влучив у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки;
- смт Золочів: окупанти вдарили КАБом у будівлю Укрпошти, поранення отримали 57-річна жінка та 49-річний чоловік; внаслідок повторного удару пошкоджені два приватні будинки;
- смт Козача Лопань: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки;
- місто Вовчанськ: обстріл із РСЗВ пошкодив три житлові будинки та автомобіль;
- місто Куп'янськ: через обстріл КАБ пошкоджений житловий будинок, автомобіль;
- село Колісниківка: внаслідок обстрілу ФАБ пошкоджені вісім приватних будинків, п'ять автівок, гараж, господарча споруда.
Також в ОВА додали, що за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.
Того ж дня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.
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