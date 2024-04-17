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Пошкоджені будинки та автомобілі — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів Харківщини

17 квітня 2024 09:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пошкоджені будинки та автомобілі — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські військові не припиняють атакувати Харківщину. За минулу добу обстрілів з різного виду озброєння зазнали 20 населених пунктів. Внаслідок цього є значні руйнування цивільної та виробничої інфраструктури, є також поранені. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів Харківщини

За словами Синєгубова, за минулу добу ударів по Харкову не зафіксовано. 

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове", — написав Синєгубов, говорячи про обстріли Харківщини.

Зокрема, під атаку потрапили:

  • село Борова: ворожий КАБ влучив у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки;
  • смт Золочів: окупанти вдарили КАБом у будівлю Укрпошти, поранення отримали 57-річна жінка та 49-річний чоловік; внаслідок повторного удару пошкоджені два приватні будинки;
  • смт Козача Лопань: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки;
  • місто Вовчанськ: обстріл із РСЗВ пошкодив три житлові будинки та автомобіль;
  • місто Куп'янськ: через обстріл КАБ пошкоджений житловий будинок, автомобіль;
  • село Колісниківка: внаслідок обстрілу ФАБ пошкоджені вісім приватних будинків, п'ять автівок, гараж, господарча споруда.
Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Також в ОВА додали, що за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Того ж дня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

війна
Харків
українці
росіяни
Харківська область
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окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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