Пошкоджені будинки та автомобілі — в ОВА розповіли про наслідки вчорашніх обстрілів Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Російські військові не припиняють атакувати Харківщину. За минулу добу обстрілів з різного виду озброєння зазнали 20 населених пунктів. Внаслідок цього є значні руйнування цивільної та виробничої інфраструктури, є також поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів Харківщини

За словами Синєгубова, за минулу добу ударів по Харкову не зафіксовано.

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове", — написав Синєгубов, говорячи про обстріли Харківщини.

Зокрема, під атаку потрапили:

село Борова: ворожий КАБ влучив у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки;

смт Золочів: окупанти вдарили КАБом у будівлю Укрпошти, поранення отримали 57-річна жінка та 49-річний чоловік; внаслідок повторного удару пошкоджені два приватні будинки;

смт Козача Лопань: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки;

місто Вовчанськ: обстріл із РСЗВ пошкодив три житлові будинки та автомобіль;

місто Куп'янськ: через обстріл КАБ пошкоджений житловий будинок, автомобіль;

село Колісниківка: внаслідок обстрілу ФАБ пошкоджені вісім приватних будинків, п'ять автівок, гараж, господарча споруда.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Також в ОВА додали, що за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Нагадаємо, 16 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загарбників постраждала 63-річна жінка.

Того ж дня окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.